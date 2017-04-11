| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

籲公開統計！國際特赦組織：中國處決人數「領先全球」

國際特赦組織公布相關報告。（美聯社）

2017-04-11  11:52

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）在今天發表年度報告，估測中國是全球執行死刑最多的國家。

根據《BBC》報導，除了中國，全球去年一共執行1032宗死刑，而中國沒有公布死刑數字，國際特赦組織估計，中國被處決人數比全球被處死刑人數還多。

中國政府雖然聲稱要提高刑事司法制度的透明度，但國際特赦組織批評，中國政府仍將死刑數字視為國家機密，並呼籲中國政府應該公開死刑數字統計。

國際特赦組織秘書長薩利爾·賽迪（Salil Shetty）則諷刺說，中國希望成為世界領袖，在執行死刑方面，中國也是領先全球。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 國際特赦組織 死刑
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：籲公開統計！國際特赦組織：中國處決人數「領先全球」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.