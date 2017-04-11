籲公開統計！國際特赦組織：中國處決人數「領先全球」

國際特赦組織公布相關報告。（美聯社）

2017-04-11 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）在今天發表年度報告，估測中國是全球執行死刑最多的國家。

根據《BBC》報導，除了中國，全球去年一共執行1032宗死刑，而中國沒有公布死刑數字，國際特赦組織估計，中國被處決人數比全球被處死刑人數還多。

中國政府雖然聲稱要提高刑事司法制度的透明度，但國際特赦組織批評，中國政府仍將死刑數字視為國家機密，並呼籲中國政府應該公開死刑數字統計。

國際特赦組織秘書長薩利爾·賽迪（Salil Shetty）則諷刺說，中國希望成為世界領袖，在執行死刑方面，中國也是領先全球。