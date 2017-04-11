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父親不准看電視 10歲男童從20樓躍下身亡

中國重慶市一名10歲男童因父親不准他看電視，男童一氣之下竟從20樓家中窗戶跳樓自殺。（圖截自網路）

2017-04-11  13:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市驚傳男童跳樓身亡事件，有外媒報導指出，重慶市一名10歲男童因父親不准他看電視，男童一氣之下竟從20樓家中窗戶跳樓自殺，最後男童壓毀地面一輛車子而當場身亡。

綜合外媒報導，重慶市警方指出，10歲呂姓男童因父親不准觀看電視，於昨晚6點左右從20樓家中臥室的窗口跳下，從現場監視器畫面可以看到，男童從高空墜落，最後壓毀地面一輛車子，當場失去生命跡象。

目前警方已完成現場調查和遺體勘驗，男童家人也在處理善後事宜。

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  • 最後男童壓毀地面一輛車子而當場身亡。（圖截自網路）

    最後男童壓毀地面一輛車子而當場身亡。（圖截自網路）

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