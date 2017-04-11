名模揭露富豪包養價 1年4400萬台幣

巴西演員、知名模特兒桑托。（圖擷取自Instagram）

2017-04-11 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕巴西演員、知名模特兒桑托（Greice Santo）日前披露，加拿大富豪卡茨（Daryl Katz）多次對她提出性要求，並稱會支付她每次2萬美元（約新台幣61萬元）或每年144萬美元（約新台幣4400萬元），甚至曾收到卡茨3.5萬美元（約新台幣100萬元）的匯款。

綜合媒體報導，桑托的丈夫、澳洲職業賭徒西普里亞尼（R.J. Cipriani）向夏威夷警方提交的12頁紙的聲明，稱2015年桑托在夏威夷工作時認識卡茨，曾2次與他見面，對方要求包養她，只要每月陪伴6晚，每年就能獲得144萬美元（約新台幣4400萬元）的報酬，而且還能幫助她的演藝事業。

卡茨多次要求桑托提供性服務，表示願意支付她每次2萬美元（約新台幣61萬元）作為報酬，但桑托以「我不是妓女」回絕。後來卡茨轉賬3.5萬美元（約新台幣100萬元）至桑托戶頭要求見面，但桑托再也沒有和他見面。

卡茨的委任律師表示，事件的細節被扭曲，並稱西普里亞尼曾想向卡茨勒索300萬美元（約新台幣9188萬元），還形容訴狀「都是假的、帶有惡意的，完全沒有可取之處。 」

卡茨目前是北美最大的藥房運營商之一，他的卡茨集團（Katz Group）20世紀90年代迅速收購幾家陷入困境的藥房，已在加拿大擁有超過1800家藥房。2015年時富比士評比，卡茨在加拿大富豪榜排名第12名、世界富豪榜為第534名。

加拿大富豪卡茨（Daryl Katz）。（法新社資料照）

巴西演員、知名模特兒桑托。（圖擷取自Instagram）