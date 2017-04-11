中國樂園要放鐵達尼號仿製品 船難受害者後代轟
2017-04-11 11:25
船難倖存者家屬坦言：「因為鐵達尼號是場悲劇，他們才會利用它，我覺得他們可以複製其他輪船，但現在這樣做沒有格調。」（圖擷取自BBC）
〔即時新聞／綜合報導〕中國一家遊樂園正在建造一艘鐵達尼號1：1尺寸的複製品，未來將開放讓遊客登船體驗，但此舉引來鐵達尼號船難倖存者家屬的抨擊，認為這麼做「沒有格調」。
根據英國《BBC》報導，英國「英國鐵達尼號協會」日前在南安普敦舉辦一場聚會，中國七星國際文化旅遊度假區董事長蘇紹俊也參加此聚會，並在會中指出，鐵達尼號事件被翻拍成電影之後轟動世界，中國也有許多影迷，屆時複製品會尊重歷史及普世價值，並會放在四川省的園區內，預計將在8月開始接待遊客。不過由於該聚會是由鐵達尼號愛好者、罹難者及倖存者家屬所組成，蘇紹俊的說法並沒有受到支持。
與會者萊格（Jean Legg）的父親是船上的員工，她坦言：「因為鐵達尼號是場悲劇，他們才會利用它，這是十分令人不安的，我的父親活到將近90歲，但直到他過世，那些船難受害者為了生存的掙扎樣貌都纏繞在他心中，我覺得他們可以複製其他輪船，但現在這樣做沒有格調。」布爾（Robert Burr）的祖父當時是名水手，在船難中喪生，他也反對中方將鐵達尼號用於遊樂設施，認為這樣並不合適。
而協助蘇紹俊設計鐵達尼號複製品遊樂項目的貝佛雷吉（Bruce Beverage）指出，當時蘇紹俊甚至想要設計「模擬冰山撞擊」的體驗部分，但貝佛雷吉已經說服他放棄這項目，並提到：「當他僱用我的時候我就不同意，這樣做格調不高。」
中國一家遊樂園正在建造一艘鐵達尼號1：1尺寸的複製品，未來將開放讓遊客登船體驗。（圖擷取自BBC）
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