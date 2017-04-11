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愛犬遭車撞死 歐巴桑放火燒逾10車「陪葬」

中國吉林長春1名婦人，因不滿自家愛犬遭社區內的白色轎車撞死，縱火洩憤。（圖擷取自新浪網）

2017-04-11  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林長春上月底接連發生9起火警，總計有10多輛車被焚毀，原來是1名年約45歲的婦人，因不滿自家愛犬遭社區內的白色轎車撞死，因此縱火洩憤。

綜合中媒報導，「常欣家園」大樓上月31日凌晨發生多起汽車、摩托車、電動車、腳踏車等「火燒車」事件，當天晚間警消接獲民眾通報後，迅速趕抵現場撲滅火勢，初步懷疑應是人為縱火，警方隨即封鎖現場，要求在場者一一接受盤查，

報導指出，警方自1名神色慌張、形跡可疑的紅衣女子的包裡，搜出數個打火機，將她帶回調查，該女也坦承，因自己飼養的狗狗，日前遭白車轎車撞死，才決定放火洩恨，該女也被依放火罪遭刑事拘留。

當地居民表示，至今憶起仍心有餘悸，幸好警方已抓到縱火犯，這下終於可以睡個好覺了。

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