| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「台大宅王」47刀砍死前女友 高院判21年6月 今天可以深呼吸 全台空品指標一片「綠油油 」 NBA Live》豪神繳26分12籃板 籃網105：114塞爾提克
 首頁 > 國際

不滿愛車被刮花 強國男持鐵鎚砸碎男童腦殼

2017-04-11  09:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建泉州13歲傅姓男童，日前遭鄰居黃姓男子質疑刮花愛車，憤而持鐵鎚砸傷頭部，造成他腦殼碎裂陷入重度昏迷，母親見狀趕緊送醫急救，目前仍在加護病房觀察，尚未脫離危險期。

中國《網易》報導，傅童母親說，事發當時兒子原本在隔壁房間寫功課，不知何時住在樓上的黃男，突地闖入家中，嗆了一句「你膽子好大」，遂手持槌子朝他頭部砸了好幾下，男童連呼救、反抗都來不及，直至他癱倒在地，黃男才肯罷手，現場地板血跡斑斑。

警方獲報前往，並依故意傷害罪名刑事拘留黃嫌。黃男向警方供稱，自去年8月以來，自己的愛車被刮傷2次，一直懷疑是傅童所為，加上7日晚間如廁後走出，發現傅童在他車旁鬼鬼祟祟，且一見他就跑，走近一看，驚覺車子又被「惡作劇」，頓時怒火中燒，隨手拿起鐵鎚，衝進傅童家中砸人洩憤。

廣告
  • 傅童被打到陷入重度昏迷。（圖擷取自鳳凰網）

    傅童被打到陷入重度昏迷。（圖擷取自鳳凰網）

  • 傅童房間血跡斑斑。（圖擷取自鳳凰網）

    傅童房間血跡斑斑。（圖擷取自鳳凰網）

  • 黃嫌作案用工具。（圖擷取自鳳凰網）

    黃嫌作案用工具。（圖擷取自鳳凰網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 刮傷 愛車 腦殼 鐵鎚
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：不滿愛車被刮花 強國男持鐵鎚砸碎男童腦殼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.