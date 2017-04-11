不滿愛車被刮花 強國男持鐵鎚砸碎男童腦殼

2017-04-11 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建泉州13歲傅姓男童，日前遭鄰居黃姓男子質疑刮花愛車，憤而持鐵鎚砸傷頭部，造成他腦殼碎裂陷入重度昏迷，母親見狀趕緊送醫急救，目前仍在加護病房觀察，尚未脫離危險期。

中國《網易》報導，傅童母親說，事發當時兒子原本在隔壁房間寫功課，不知何時住在樓上的黃男，突地闖入家中，嗆了一句「你膽子好大」，遂手持槌子朝他頭部砸了好幾下，男童連呼救、反抗都來不及，直至他癱倒在地，黃男才肯罷手，現場地板血跡斑斑。

警方獲報前往，並依故意傷害罪名刑事拘留黃嫌。黃男向警方供稱，自去年8月以來，自己的愛車被刮傷2次，一直懷疑是傅童所為，加上7日晚間如廁後走出，發現傅童在他車旁鬼鬼祟祟，且一見他就跑，走近一看，驚覺車子又被「惡作劇」，頓時怒火中燒，隨手拿起鐵鎚，衝進傅童家中砸人洩憤。