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美警好兇悍！ 白皙長腿女大生遭痛摔趴地

女大生遭重摔趴地。（圖擷取自影片）

2017-04-11  10:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州一名女大生疑似因為襲警，遭到警察痛摔在地，目擊者拍下影片上傳網路，引發網友議論。

《abc》報導，4月6號晚上，22歲女大生蘇拉特（Michaella Surat）的男友與人打架，警方到場調停。蘇拉特卻與到場警方發生衝突，甚至攻擊警方，於是警察將她重摔在地。過程全被目擊者拍下並上傳網路，引發網友質疑執法過當。

報導指出，警方說影片無法完整說明當時狀況，將會進行調查。蘇拉特的家人則說她腦震盪，還有挫傷和瘀傷。蘇拉特的律師表示，警方說這是正常程序。蘇拉特被控襲警，將於本週三出庭。

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