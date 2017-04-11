美軍卡爾文森號挺進 北韓：將採強硬軍事對抗

北韓警告美國，誓言將採取最強硬的軍事對抗。（圖擷取自USS Carl Vinson臉書）

2017-04-11 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍航空母艦「卡爾文森號」戰鬥群，目前已向朝鮮半島挺進，疑似要與北韓正面對決，使朝鮮半島情勢愈來愈緊張。北韓為此警告美國，誓言將採取最強硬的軍事對抗。

根據《美聯社》報導，在平壤發表聲明之前，從美韓軍事演習、北韓近期彈道導彈試驗，到目前美軍派出航空母艦「卡爾文森號」戰鬥群至朝鮮半島，緊張局勢已急遽升溫。

報導提到，北韓外交部揚言，將採取最強硬的對抗，所引起的災難性後果，美國要負起全責。北韓也在先前聲明指出，若美國選擇以軍事行動對付北韓，將實現華府所期待的戰爭方式。