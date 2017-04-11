夫妻吵架 79歲老翁用熱水淋燙睡中老妻

2017-04-11 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕老夫妻竟然生死鬥，香港油塘昨天發生一位79歲老翁趁66歲妻子熟睡時，用滾熱水淋她，妻子痛醒之後負傷報警，老翁已經被警方逮捕。

綜合媒體報導，這對夫妻已經結婚多年，但感情不好經常爭吵，去年10月還一度吵到引警察上門調停，昨天凌晨1點多時，老翁突然到廚房拿電熱水壼，用壼中熱水淋潑到熟睡中的妻子，造成她臉部及身體多處灼燙傷而痛醒，趕快逃命報警及被救護車送醫治療，目前，病況穩定。

為什麼會突然對妻子施暴？據丈夫向警方供稱，他患有心臟病須要定時服藥，他臨睡前吃藥後神志迷糊，不知為什麼會向妻子施襲，不過，警方將他逮捕後送醫院檢查，以調查口供真假。