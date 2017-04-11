| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「台大宅王」47刀砍死前女友 高院判21年6月 今天可以深呼吸 全台空品指標一片「綠油油 」 NBA Live》豪神繳26分12籃板 籃網105：114塞爾提克
 首頁 > 國際

夫妻吵架 79歲老翁用熱水淋燙睡中老妻

2017-04-11  09:22

〔即時新聞／綜合報導〕老夫妻竟然生死鬥，香港油塘昨天發生一位79歲老翁趁66歲妻子熟睡時，用滾熱水淋她，妻子痛醒之後負傷報警，老翁已經被警方逮捕。

綜合媒體報導，這對夫妻已經結婚多年，但感情不好經常爭吵，去年10月還一度吵到引警察上門調停，昨天凌晨1點多時，老翁突然到廚房拿電熱水壼，用壼中熱水淋潑到熟睡中的妻子，造成她臉部及身體多處灼燙傷而痛醒，趕快逃命報警及被救護車送醫治療，目前，病況穩定。

為什麼會突然對妻子施暴？據丈夫向警方供稱，他患有心臟病須要定時服藥，他臨睡前吃藥後神志迷糊，不知為什麼會向妻子施襲，不過，警方將他逮捕後送醫院檢查，以調查口供真假。

廣告
  • 79歲老翁用熱水淋燙睡中老妻。（示意圖，圖擷取自網路）

    79歲老翁用熱水淋燙睡中老妻。（示意圖，圖擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害罪 夫妻吵架 熱水
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：夫妻吵架 79歲老翁用熱水淋燙睡中老妻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.