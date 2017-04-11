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正妹遭小男孩瘋狂揉奶 影片惹議

Tillie Medland與友人小孩嬉戲。（圖擷取自IG）

2017-04-11  09:23

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名正妹模特兒在網路放上她參加友人家庭聚會的影片，影片中友人的2歲兒子對正妹胸部非常有興趣，伸手狂抓。這段影片引發網友兩極評論。

模特兒Tillie Medland長相漂亮，身材姣好。日前她在IG上分享一段影片，影片中她抱著友人的2歲兒子，結果小男孩身手進她的胸口瘋狂搓揉，Tillie Medland則相當驚訝的一直笑。

這段影片在IG有著超過6萬的點擊，並引發網友熱烈討論，有人覺得畫面相當有趣、可愛，但有網友批評噁心，認為Tillie Medland應該阻止小孩行為，也有人批評小孩父母。

外媒報導，Tillie Medland對於網友的批評感到相當驚訝，她認為網友們太認真了，這只是個有趣且溫馨的家庭影片。

影片連結

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  • Tillie Medland長相美麗。（圖擷取自IG）

    Tillie Medland長相美麗。（圖擷取自IG）

  • Tillie Medland身材姣好。（圖擷取自IG）

    Tillie Medland身材姣好。（圖擷取自IG）

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