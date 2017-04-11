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韓民最愛美食 「炸雞」狂贏「炸醬麵」

2017-04-11  08:33

〔即時新聞／綜合報導〕韓國民眾最愛的美食就是炸雞和炸醬麵，但是，根據最新的調查數據顯示，炸雞狂贏炸醬麵，尤其在前總統朴槿惠被彈劾當天，炸雞更成為慶祝的桌上必備美食，被點外賣率達到高峰。

《韓聯社》報導，韓國大數據分析機構Daum Soft持續 6年來對部落格（8.4619億條）、推特（125億條）進行分析的結果顯示，炸雞被提及的帖子數以33%的速度年年增長，去年炸雞的次數為323.3025萬次；而從社交網路外賣食品點擊數來看，炸雞更狂贏炸醬麵 10倍。

根據分析，3月10日前總統朴槿惠被彈劾當天，炸雞更是外賣點擊高峰，很多民眾在家點炸雞慶祝。

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  • 南韓國民美食，炸雞（圖）狂贏炸醬麵。（圖擷取自網路）

    南韓國民美食，炸雞（圖）狂贏炸醬麵。（圖擷取自網路）

  • 南韓國民美食，炸雞狂贏炸醬麵（圖）。（圖擷取自網路）

    南韓國民美食，炸雞狂贏炸醬麵（圖）。（圖擷取自網路）

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