甜蜜露營遭難民攻擊 男被逼看女友遭強暴
2017-04-11 08:40
情侶到Siegaue自然保護區露營遭難民襲擊。（圖取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕德國一對情侶日前到國內一處自然保護區露營時，遭到一名疑似來自西非迦納的難民持刀襲擊，甚至在男子面前強暴他的女友，警方已成功逮捕嫌犯。
綜合外媒報導，這對年輕情侶上週日到德國波昂（Bonn）附近的Siegaue自然保護區露營，結果在凌晨12時30分左右，遭到一名持砍刀的難民襲擊，該難民還在露營男子面前，強暴他23歲的女友，男子事後報警並將女友送醫。
報導指出，警方繪製出該難民的頭像，並依此找到31歲的嫌犯，在追捕過程中，該嫌還用偷來的包包攻擊警察。報導指出，這起案件是德國近年少見的嚴重強暴案，在當地社區受到相當大的關注。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- 恆春洋蔥品牌 農民催生
- 「撿到」晉級 拓荒者謝雷霆
- 騎士贏26分被翻盤 詹皇犯滿吃癟
- 張育成連轟3場 2A四割男
- 川習會後 中國對美貿易大讓步？
- 中市首所分區辦學 甲安埔社大揭牌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan-Japanese fishery work group meets in Tokyo
- 鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 怒轟「你不認識我」惹議 千億富少反擊要愚民多動腦
- 冬山河親水公園擬供住宿 民宿反彈
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 宜蘭縣冬山河清晨驚傳浮屍 警方調查
- 張智成回到18歲 想完成這件事
- 家屬怒控 警和盧妻套招
- 第40屆吳三連獎開始徵件
- 28奈米製程 台積電市占66.7%
- 水情不佳 龍岡米干節今年不潑水
- 男大生遭男偷拍洗劫 還得愛滋
- 南化寶光聖堂 300株花旗木盛開
- 剷除貓屍林 芳苑機槍堡重見天日
- 自由廣場》建議連戰學學查克費尼
- 刷卡繳牌照稅 聯邦銀有優惠
- 夜遊團驚見男屍 警︰恐遭殺害棄屍
- 陳玉珊再控《目擊者》侵權 這幾件事直接打臉
- 鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛
- 明珠失色 竹崎親水公園破損嚴重
- 〈戀愛翹翹板〉愛男友霸道強勢 又氣他小氣不講裡
- 四月限定「紅地毯」 竹塘木棉道盛開
- 吳奇隆新婚屆滿1年 劉詩詩靠ＸＸ拴住老公
- 周湯豪遺傳老媽舞魂 代言捷運街舞大賽
- 元太、SONY半導體合資 擴展電子紙版圖
- 地緣政治緊張升高 歐股走勢不振
- 鄭佩佩不怕死 身後要當大體老師
- 優質先發遭砸鍋 岩隈首勝還要等
- 單季42次大三元 魏少獨霸NBA
- 黃貞瑜換跑道辭鎮長 罷免案沒成
- 淡海輕軌11站 幾米打造公共藝術
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：甜蜜露營遭難民攻擊 男被逼看女友遭強暴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分