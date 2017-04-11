甜蜜露營遭難民攻擊 男被逼看女友遭強暴

情侶到Siegaue自然保護區露營遭難民襲擊。（圖取自每日郵報）

2017-04-11 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕德國一對情侶日前到國內一處自然保護區露營時，遭到一名疑似來自西非迦納的難民持刀襲擊，甚至在男子面前強暴他的女友，警方已成功逮捕嫌犯。

綜合外媒報導，這對年輕情侶上週日到德國波昂（Bonn）附近的Siegaue自然保護區露營，結果在凌晨12時30分左右，遭到一名持砍刀的難民襲擊，該難民還在露營男子面前，強暴他23歲的女友，男子事後報警並將女友送醫。

報導指出，警方繪製出該難民的頭像，並依此找到31歲的嫌犯，在追捕過程中，該嫌還用偷來的包包攻擊警察。報導指出，這起案件是德國近年少見的嚴重強暴案，在當地社區受到相當大的關注。