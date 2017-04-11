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機位超賣趕乘客下機 亞裔男遭強行驅離濺血

一名亞裔男乘客拒絕下機，遭航空公司強行拖走。（圖擷取自DailyMail）

2017-04-11  07:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空9日晚間，因為機位超賣、乘客過多，航空公司使用電腦隨機挑選4名乘客讓位，但一名亞裔男乘客拒絕下機，遭航空公司強行拖走，男乘客被強制驅離過程，臉部還疑似受傷濺血。

綜合媒體報導，9日美國聯合航空編號UA3411客機，原訂下午5時40分起飛，從芝加哥飛往路易斯威爾，因為超額訂票，先在機上尋找自願讓位的乘客，並提供400美元（約新台幣1.2萬元）及一晚酒店住宿的賠償，但加碼至800美元（約新台幣2.4萬元）仍未有人願意讓位。航空公司就經由電腦抽籤後，選出4名乘客讓位，選出亞裔男醫師與其妻子，和另外一對男女。

另一對男女接受讓位要求，但亞裔男醫師稱隔日要到路易斯威爾看診，拒絕讓位要求，遭航空公司派警員強行脫離飛機，男醫師還疑似頭部撞到座位，額頭及口部濺血，還有目擊者稱他一度被打暈。有乘客驚呼，「我的天啊」、「看看你們怎樣對待他！」

男醫師被拖離約10分鐘後，回到班機上，並說：「我要回家，我要回家。」、「殺死我吧！」。最終仍被航空公司驅離，航班因這起事件延遲約3小時才起飛。

美國聯合航空事後表示，對事件表達歉意，已經和該男子聯絡，希望能夠解決問題。

相關影片請見：

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  • 男乘客被強制驅離期間，臉部還疑似受傷濺血。（圖擷取自DailyMail）

    男乘客被強制驅離期間，臉部還疑似受傷濺血。（圖擷取自DailyMail）

  • 男醫師被拖離約10分鐘後，回到班機上，並說：「我要回家，我要回家。」、「殺死我吧！」。（圖擷取自DailyMail）

    男醫師被拖離約10分鐘後，回到班機上，並說：「我要回家，我要回家。」、「殺死我吧！」。（圖擷取自DailyMail）

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