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北韓局勢緊張升溫 傳中國邊境增兵以備不測

美軍航母打擊群前往鄰近朝鮮半島的西太平洋，有外媒報導指出，傳出中國解放軍部隊已前往中韓邊界的鴨綠江以備不測。（路透）

2017-04-11  06:57

〔即時新聞／綜合報導〕美軍航母卡爾文森號（Carl Vinson）打擊群前往鄰近朝鮮半島的西太平洋，更傳出美國總統川普要求幕僚提供剷除北韓核武威脅的選項。有外媒報導指出，為因應可能緊張的局勢，傳出中國解放軍部隊已前往中韓邊界的鴨綠江以備不測。

綜合外媒報導，目前美國卡爾文森號航母艦隊已將重心擺在朝鮮半島，中國方面也傳出解放軍的醫療及支援部隊趕赴鴨綠江邊的消息，甚至近日中國網路出現軍車隊伍在瀋陽市內行駛的影片，不少人推測解放軍的舉動，是為了朝鮮半島一旦發生衝突，以便防範北韓難民大舉湧入。

但中國外交部發言人華春瑩昨天向媒體回應指出，中國當局一直密切關注朝鮮半島局勢，各方都應該克制，至於在邊界增兵的消息，中國方面並不了解情況，也不知道這個消息是從何而來。

另外，據《新唐人》報導，總部設在境外的中國人權民運信息中心指出，自從3月13日至25日期間，中國解放軍已向朝鮮邊界增兵多達7000人。

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  • 美軍航母卡爾文森號打擊群前往鄰近朝鮮半島的西太平洋，更傳出美國總統川普要求幕僚提供剷除北韓核武威脅的選項。（歐新社）

    美軍航母卡爾文森號打擊群前往鄰近朝鮮半島的西太平洋，更傳出美國總統川普要求幕僚提供剷除北韓核武威脅的選項。（歐新社）

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