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美國小學校園槍擊案 至少2死2傷

美國南加州發生校園槍擊案，警方進入校園並疏散學童。（美聯社）

2017-04-11  05:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖貝納迪諾（San Bernardino）的北方公園小學（North Park School）週一（10日）發生校園牒血案，持槍歹徒闖入教室槍殺女教師，也波及2名學生，這起槍擊案造成2死2傷。

《NBC》報導，槍擊案發生於上午10時45分，槍手進入教室後朝女教師開槍，2名學生可能當時在老師身旁，也不幸中彈，歹徒行兇後自戕，女老師及槍手在警方到達時已死亡，2名受傷學生被直升機送醫仍在治療中。

警方初步研判，這是一起殺人、自殺案，可能與家庭暴力有關，女老師應該認識槍手，至於2人是麼關係，警方未透露。

案發後，校方疏散包括幼稚園、小學在內的600多名師生，槍擊原因尚待警方釐清。

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  • 美國南加州發生校園槍擊案，警方進入校園並疏散學童。（法新社）

    美國南加州發生校園槍擊案，警方進入校園並疏散學童。（法新社）

  • 美國南加州發生校園槍擊案，警方進入校園並疏散學童。（法新社）

    美國南加州發生校園槍擊案，警方進入校園並疏散學童。（法新社）

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