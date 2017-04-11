歹徒校園開槍 美國小學驚傳死傷

2017-04-11 05:44

〔中央社〕南加聖伯納地諾郡的北園小學今天驚傳槍響，聖伯納地諾聯合學區發言人賈西亞證實，死者之一是個老師，而警方初估槍擊造成2死2傷，死者是成年人而傷者是學生。

根據「洛杉磯時報」（LA Times）與當地電視台KTLA 5報導，聖伯納地諾郡（San Bernardino）警官賽凡泰斯（Vicki Cervantes）說明案情指出，兇嫌行凶後自盡，而受傷學生以直升機送往醫院救治，目前狀況不明。

聖伯納地諾聯合學區（San Bernardino Unified School District）發言人賈西亞（Maria Garcia）則說，死者包括1位老師。

槍擊發生於上午10時30分許，地點北園小學（North Park Elementary School）教室內，聖伯納地諾警察局長柏光（Jarrod Burguan）在推特貼文指出，兇嫌行凶後自裁，目前沒有其他的威脅。

北園小學學生約有500人，介於幼稚園和小學6年級學齡的學童，他們多是拉丁裔或來自低收入家庭，事發後他們由老師與荷槍實彈的員警，護送至加州州立大學聖伯納地諾分校（Cal State San Bernardino）。

而焦急的家長則由警方引導至當地的高中，等待驗明親子身分無誤後，才能前往加州州立大學聖伯納地諾分校接小孩。

2015年底，聖伯納地諾郡也曾發生14死21傷的槍擊案，當地居民尚未平復，如今再傳校園槍擊，難免人心不安。