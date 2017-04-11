南加州校園槍擊 至少2死2傷
2017-04-11 05:36
〔中央社〕警方和消防官員說，加州南部1所小學的教室今天發生槍擊事件，至少有2名成人喪生，另2人遭到射傷，可能是學生。
聖伯納地諾市（San Bernardino）警察局長柏光（Jarrod Burguan）表示，當地北園小學（Northpark）發生的這起槍擊案似乎是「殺人後自殺」案，2名受傷學生已送往醫院救治。
柏光在推特發文說：「我們認為，凶嫌已倒下，再也沒有威脅了。」他並說，死者都是成人。
美國廣播公司新聞網（ABC News）稍早引述警方發言人提供的消息報導，除了凶嫌外，有3人遭槍火擊中，其中1名是教師。
聖伯納地諾郡消防隊推文說，槍擊造成了「多人傷亡」。
北園小學已疏散人員，學童都被帶往附近1所高中。電視空拍鏡頭顯示，學生們排成單列行進，從教室穿越校園。
聖伯納地諾位於洛杉磯以東，車程約1小時。2015年12月，當地有1對顯然受到伊斯蘭國（IS）影響的新婚夫妻朝1個辦公室派對開槍，造成14人喪生，22人受傷。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
- 滑冰》日花滑冰后淺田真央閃電引退
- 自由廣場》三中案 應重啟偵查
- 第40屆吳三連獎開始徵件
- 陶瓷工藝園區 鶯歌商家苦等6年
- 租賃住宅法制化 月租兩萬內稅率優惠
- 智慧電表採購拆三包 被疑拼裝車
- 323佔政院案魏揚無罪》黃國昌：對馬江暴政再次審判
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉民進黨不能只像狗一樣叫叫
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 地緣政治緊張升高 歐股走勢不振
- 【書與人】減法，是為了保護 － 楊隸亞談《女子漢》
- 殷仔搶2連勝 週五再戰大都會
- 建殯儀館惹反彈 埔里明開說明會
- MVP之爭 延燒西部季後賽首輪
- 聚餐吃魚翅 李應元認錯
- 《嘉義實在講》公共設施 維護比新設重要
- 世大運主題曲競舞 首獎禮券三萬元
- 菲毒蟲怕杜特蒂槍斃 咬出台灣藥頭
- 白建宇鋼琴獨奏會 電閃雷鳴顯魅力
- 長鬃山羊突跳出 撞倒重機無蹤影
- 竇智孔兒子滿月 取名「大褔」不怕笑
- 運動局成立 首任局長王慶堂就職
- 籃球國家隊新教頭 難產！
- NGO籲李明哲妻 赴美控訴中國戕害人權
- 北市》疑溫差大下磁磚雨 大樓月內改善
- 刷卡繳牌照稅 聯邦銀有優惠
- 男大生遭男偷拍洗劫 還得愛滋
- 〈生活大補帖〉啥米？ 你家沒冰箱
- 明珠失色 竹崎親水公園破損嚴重
- 高捷延伸屏東 中央編5千萬規劃
- 華碩3月營收月增41% Q2淡季
- 冬山河親水公園擬供住宿 民宿反彈
- 《風傳媒》併購《新新聞》 經營團隊不異動
- 理工男自學電影 創業想當「魏德聖」
- 情郎劈3女 恨他偏心跳樓送命
- 淡海輕軌11站 幾米打造公共藝術
- 艾怡良不知羞恥 找回唱歌快感
- 鏗鏘集》王金平頭頭是「道」
- 29歲女神被諧星套牢 男粉心碎飆淚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南加州校園槍擊 至少2死2傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分