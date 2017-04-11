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加州1小學發生2死命案 疑殺人後自殺

2017-04-11  04:12

〔中央社〕加州聖伯納地諾（San Bernardino）1所小學的教室內今天有2人身亡，警方指出，這是1起「殺人後自殺」的案件。

市警局長柏光（Jarrod Burguan）在推特發文說，「有兩名成人在教室死亡，據信這是1起殺人後自殺案。我們認為，凶嫌已倒下，再也沒有威脅了」；並說，另有2人受傷，已送往醫院救治，可能是學生。

目前無法確定，警長所說是否意指凶嫌為死者之一。

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