美稱 美俄因敘利亞衝突可避免
2017-04-11 03:44
〔中央社〕美國軍方發言人湯瑪斯（John Thomas）今天表示，美軍仍然有能力避免因敘利亞問題而與俄羅斯爆發軍事衝突；但他並未說明，如何辦到。
俄國國際傳真社（Interfax）7日引述俄國國防部發言人的話說，俄方已通知美國國防部，將關閉1條用以避免雙方因敘利亞問題而發生意外衝突的熱線。
美軍中央司令部發言人湯瑪斯上校告訴記者：「我們一直在必要之下，避免與俄方發生衝突。每當我們飛行時，都必須運用一切可用的手來確保不致於發生任何空中事故。我現在說的並不是那條熱線以及它的用途。」1
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