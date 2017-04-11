加國研究：家裡養狗狗 小孩不易過敏

根據加拿大的最新研究，家裡養有毛茸茸的寵物，尤其是狗狗，可降低孩子的過敏和肥胖機率。（法新社）

2017-04-11 02:56

〔編譯陳正健／綜合報導〕養狗不但療癒心靈，而且還有益孩子健康。根據加拿大的最新研究，家裡養有毛茸茸的寵物，尤其是狗狗，可降低孩子的過敏和肥胖機率。

加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）採取746名孩童的糞便樣本，他們的母親於2009至2012年生產，並且參加「加國健康嬰兒縱向發育研究」計畫。

研究發現，在婦女懷孕期間養有寵物的家庭中，孩子的腸道益菌瘤胃球菌（Ruminococcus）和顫螺菌（Oscillospira）含量更高，這些家庭中有70%養狗。

上述兩種益菌存在於人類與動物的消化道內，與降低過敏和肥胖有關。這些益菌可能在人類觸摸寵物毛髮、或與牠們共處一室時傳播。

另外，這項研究也證實一項理論，孩童曝露於來自寵物毛髮或爪子上的污垢與細菌，對早期的免疫系統有所助益。

阿爾伯塔大學學者考希斯基（Anita Kozyrskyj）指出，這些益菌訓練人體免疫系統，對有害物作出反應，例如致病微生物等，但對有益微生物或食物營養物不作反應。

考希斯基表示，當家中養有寵物時，上述兩種益菌的數量會加倍。孩童早期曝露於養狗環境中，有助形成抵抗能力。

本研究發表於《微生物組學》（Microbiome）期刊。