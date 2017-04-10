憂成報復對象 日國防消息人士：會阻止美國攻打北韓
2017-04-10 23:59
雖日本首相安倍晉三（左）公開表示支持美國總統川普（右）不排除對北韓實施軍事制裁，但國防部消息人士則指日方擔心被北韓報復，因此會竭力阻止戰爭爆發。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美、中兩國日前才指出要聯合制裁北韓，美國總統川普更是態度強硬表示，不會再像歐巴馬時期一樣軟弱的應對核武威脅，若北韓不打算收手，不排除攻打北韓。雖日本、南韓全都表態支持，但不少官員擔憂若是戰役真的爆發，日本、南韓將成為北韓報復的對象，因此日本防衛省有消息指出，「美國攻打北韓一事是不可能會成真的，日本與南韓絕對會全力阻止戰事發生」。
綜合外媒報導，北韓目前正在準備大型周年紀念活動「太陽節」，南韓官員認為北韓首都平壤會趁著活動時，在某處計畫著下一波的核彈試驗或發射導彈。
面對北韓頻頻試核威脅東北亞局勢，美國揚言不排除對北韓動用武力，日本首相安倍晉三日前也在記者會上公開表態支持美國「維護和平」的決心，並予以高度讚賞。
但日本國防事務最高主管機關防衛省，則有消息人士透露，日本、南韓一定會竭力阻止戰事發生，美國攻打北韓不太可能成真；另一名消息人士也說，目前美軍也未與日方討論到戰事後勤支援的部分。
目前日本官員淡化美國動武的可能性，南韓國防部發言人則表示當前重點應放在嚇阻和備戰。
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