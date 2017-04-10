48年後的日本 恐減少逾3成人口 高齡者近4成

日本國立社會保障暨人口問題研究所的未來人口估算報告顯示，日本的人口在2065年時預估將降至8808萬人，而高齡者的人口占比則將逼近4成。（路透）

2017-04-10 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本國立社會保障暨人口問題研究所的未來人口估算報告顯示，日本的人口在2065年時，也就是48年後，預估將降至8808萬人，逾3成的人口恐會消失，而高齡者的人口占比則將逼近4成。

綜合媒體報導，日本國立社會保障暨人口問題研究所根據前年的國勢調查結果為基礎，推估日本未來的人口情況，報告顯示，日本人口在2015年時有1億2709萬人，但因少子化情況持續，估計到2053年將跌破1億人，2065年將降至8808萬人。

報告指出，2015年日本人的平均壽命，男性為80.75歲，女性為86.98歲，到了2065年時，男性平均壽命將增至84.95歲，女性平均壽命則將增至91.35歲；高齡化率（65歲以上者的比例）方面，2015年為26.6%，2065年則將上升至38.4%。

本次報告的未來人口估算，比起5年前推估的2065年人口8135萬人，向上修正約670萬人，原因是30至40多歲的女性生產率上升，以及人口的減少速度趨緩。日本厚生勞動省將以該份最新出爐的推估資料為依據，研擬年金財政的檢視、少子化對策等。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今（10）日指出，「合計特殊出生率」（平均每位女性一生中所生的小孩數）相較於上次的推估，已由1.35上升至1.44；今後仍會強力推動有關「日本1億總活躍」計畫的各項政策，力保日本的總人口數不跌破1億大關。

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日本國立社會保障暨人口問題研究所：将来推計人口・世帯数（預計未來人口和家庭數）