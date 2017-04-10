記憶規則的華麗改寫 「先短後長」錯了！
2017-04-10 23:26
人腦會將信息拷貝，同時儲存兩份一樣的記憶版本，一份給當下使用，另一份則長久保存。就像是當你拍了一張照片，除了手機裡留有一份，也會自動備份到雲端。圖為人腦示意圖。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國和日本科學研究團隊最新發現，所謂的「長期記憶」和「短期記憶」並不是像以前的研究宣稱 — 先有「短期記憶」然後慢慢轉變成「長期記憶」。而是人腦會將信息拷貝，同時儲存兩份一樣的記憶版本，一份給當下使用，另一份則長久保存。就像是當你拍了一張照片，除了手機裡留有一份，也會自動備份到雲端。
根據《BBC》報導，以往關於記憶的解釋是：由人腦中的海馬體先製作短期記憶，之後逐漸轉變成儲存在皮層裡的長期記憶。
然而，麻省理工學院神經迴路遺傳研究中心（Riken-MIT Center for Neural Circuit Genetics）的科學家通過對小白鼠的「腦細胞群對電擊的反應」發現，記憶同時生成於海馬體與皮層中。做出此研究結果的科學家們形容這是「記憶規則的華麗重寫」，連他們自己也很意外研究結果是如此。
科學家表示，長期記憶在剛形成時是不成熟的或者是可形容為「沉默」的。而如果海馬體與皮層之間有受到阻礙，那麼長期記憶將無法「開口」。這說明記憶在這兩個部分間仍然有某種關聯性，重心還是會隨著時間從海馬體轉移至皮層。
目前這項發表在《科學》期刊上的研究結果，仍停留在科學層面的發現。但在臨床應用上的潛力則不容小覷，像是關於老年痴呆症患者的相關問題。
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