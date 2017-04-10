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港鐵大癱瘓！下班時段故障 市區交通嚴重打結

香港地鐵列車故障，民眾卡在車廂20分鐘，也造成下班時段交通大亂。（圖擷自推特）

2017-04-10  23:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港港鐵大癱瘓！因架空電纜發生故障，港鐵今天（10日）下午起連續發生兩次故障，乘客受困車廂20分鐘，因為事發時間為下班尖峰時段，許多人被迫改等巴士返家，場面相當混亂。

綜合港媒報導，今天下午6點觀塘線往油麻地方向列車，在鑽石山站與黃大仙站間突然停駛，隨後車廂電力停止，該車乘客被迫在車廂內等待20分鐘，許多人抱怨空氣不流通，也傳出有婦人暈倒。

目前觀塘線列車已逐步恢復正常運行，不過已造成下班人潮受影響，大批人潮湧入小巴、巴士站等候，也導致多條主要幹道塞車；許多民眾欲改搭計程車返家，不過他們抱怨根本叫不到車。

另一起故障發生在早上9點，東涌綫列車在東涌站傳出事故，一直到上午10點半左右才恢復正常行駛。許多乘客抱怨港鐵服務，有人在推特直說「嚴重討厭港鐵」，也有人呼籲「希望港鐵改善服務啦！」

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  • 許多乘客卡在車廂20分鐘。（圖擷自臉書）

    許多乘客卡在車廂20分鐘。（圖擷自臉書）

  • 許多返家民眾受影響。（圖擷自臉書）

    許多返家民眾受影響。（圖擷自臉書）

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相關關鍵字： 地鐵 大癱瘓 港鐵 香港
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