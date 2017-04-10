韓總統候選人文在寅：部署薩德須經民主程序

韓國最大在野黨，共同民主黨總統候選人文在寅昨（9）日接受《韓民族日報》採訪時表態，「作為一個民主國家需要民主程序，這一點美國也會承認。」圖為文在寅。（路透）

2017-04-10 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕關於「部署薩德」議題，韓國最大在野黨，共同民主黨總統候選人文在寅昨（9）日接受《韓民族日報》採訪時表態，「作為一個民主國家需要民主程序，這一點美國也會承認。」並表示部署薩德會對韓國經濟造成龐大的負擔，這與國民之黨總統候選人安哲秀「應部署薩德」的立場正好相反。

根據《ETtoday》報導，文在寅表示如果美國要在韓國部署薩德，憲法上必須經過國會批准，「若是在美國，美國政府也不能自行做出這種決定吧？」月前，文在寅的助理也曾表示，如果文在寅當選，將檢討部署薩德的計劃，並會與中國磋商。

文在寅受訪時表示，「此次大選是期待政權交替的民心與期望延長政權的腐敗勢力之間的較量。雖然從表面上看，現在腐敗的既得利益者佔上風，但只要堅持與時代精神結合，以此來贏得國民的支持，就有機會實現政權交替。」韓媒分析，文在寅這番言論，代表了他目前的選舉策略。

根據韓國民調機構「Korea Research」進行的最新民意調查，在五組總統候選人中，安哲秀以38%的支持率居首，文在寅則獲得22.8%的支持率，落後15.2％。