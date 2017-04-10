玩真的！美軍證實航艦打擊群正駛向朝鮮半島
2017-04-10 22:36
美國核動力航空母艦「卡爾文森號」（見圖）今（10）日在官方臉書中證實，航艦打擊群已駛離新加坡港，正在向北航行至西太平洋指定座標海域；指定座標海域意指朝鮮半島海域。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國核動力航空母艦「卡爾文森號」今（10）日在官方臉書中證實，航艦打擊群已駛離新加坡港，正在向北航行至西太平洋指定座標海域；指定座標海域意指朝鮮半島海域。
綜合媒體報導，卡爾文森號（USS Carl Vinson）今日在官方臉書表示，已銜令改變原先前往澳洲的計畫，航艦駛離新加坡港後，正在向北航行前往西太平洋指定座標海域。卡爾文森號上月中旬就曾駛入南韓釜山港，參與當時在朝鮮半島海域舉行的美韓年度聯合軍演。
美國海軍最新發布的船艦部署狀態顯示，尼米茲級（Nimitz）航空母艦「卡爾文森號」率領的航空母艦打擊群，包括2艘勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦「韋恩梅爾號」（USS Wayne E. Meyer）、「麥可墨菲號」（USS Michael Murphy），以及提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」（USS Lake Champlain）。
美國海軍第三艦隊8日曾表示，已派遣卡爾文森號打擊群駛往朝鮮半島；對此，南韓軍事專家指出，美國將隸屬第三艦隊的卡爾文森號打擊群，派往原由第七艦隊管轄的朝鮮半島附近海域，似乎有意凸顯遏阻北韓挑釁的決心，並帶有封鎖中國的戰略意圖。
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