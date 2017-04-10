切割美國？美菲3大年度聯合軍演全停辦了！

2017-04-10 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓當局日前宣布將例行性的美菲年度聯合軍演「肩並肩」改成「軍民交流活動」的形式舉辦，此舉意指美菲今年將不會舉辦「聯合軍演」，同時也代表著美菲3大年度例行聯合軍演已全部停辦。

綜合外媒報導，菲律賓總統府委員會「PCVFA」日前宣布，今年不會和美軍舉行聯合軍事演習，美菲年度聯合軍演「肩並肩」（Balikatan）將改為軍民交流活動，地點選定為菲律賓中部的學校教室。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）去年11月才決定停辦「兩棲登陸演習」（Phiblex）、「海上戰備暨訓練聯合演習」（CARAT），在「肩並肩」聯合軍演更改活動形式後，美菲3大年度例行聯合軍演相當於已全部停辦。

「肩並肩」美菲聯合軍演至今已舉辦了32屆。《中國新聞網》報導，今年的「肩並肩」和往年大規模的軍事演習不同，演習的重點為「技術交流」，此舉與杜特蒂實行獨立外交政策，希望擺脫美國對菲律賓的長期影響有關。