大堡礁連2年嚴重白化 科學家：復育零希望

科學家週一（10日）指出，受海洋暖化影響，澳洲大堡礁連續2年大規模白化，完全沒有復育機會。（法新社）

2017-04-11 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕因暖化影響，澳洲大堡礁白化問題日趨嚴重，科學家週一（10日）指出，受海洋暖化影響，大堡礁連續2年發生大規模白化，已完全沒有復育機會。

《法新社》報導，研究人員表示，在2016年礁群發生嚴重白化後，今年又發生另一輪大規模白化，科學家在對全長2300公里的礁群進行空中偵測後，白化問題得到證實。去年，大堡礁北部遭受嚴重白化。

詹姆士庫克大學（james cook university）的生物學家凱瑞（James Kerry）表示，即使是成長最快的珊瑚礁群，完全復育也需要至少10年時間，「所以隔12個月又發生大規模白化，2016年受損的礁群完全沒有復育機會。」

詹姆士庫克大學珊瑚礁卓越研究中心主任休斯（ Terry Hughes）指出，這次白化影響了1500公里，只剩下南部3分之1沒有被破壞。