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港本土派議員倒插五星旗 今遭檢方起訴

去年「熱血公民」議員鄭松泰將議會桌上的五星旗與港旗倒插。（美聯社）

2017-04-10  20:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港本土派議員鄭松泰去年將議會桌上的五星旗與港旗倒插，被立法會主席裁定驅逐會場，事隔半年今天（10日）被依「侮辱國旗罪」及「侮辱區旗罪」起訴。

香港媒體報導，香港本土派政黨「熱血公民」議員鄭松泰今天在個人臉書表示，收到警方致電，要他去警署取信，並稱因去年「倒轉建制派示威物品」一案，正式遭到起訴。不過他在貼文中表示，因公務繁忙，呼籲警方直接將信寄到立法會。

鄭松泰去年10月19日在立法會會議上，原訂安排梁頌恆與游蕙禎等人宣誓，但建制派集體離場，鄭松泰趁亂倒插10多位建制派議員桌上的國旗和區旗，引起建制派議員不滿及投訴。

許多「熱血公民」支持者都留言力挺，紛紛表示「支國旗本身已經係有侮辱性」、「倒轉就告，掉垃圾筒就無問題？」

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