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俄羅斯醫生命苦？ 時薪比麥當勞員工還低

俄羅斯醫生的平均時薪，比麥當勞員工還低。（歐新社）

2017-04-10  17:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯莫斯科「經濟與政治改革中心」（ Centre for Economic and Political Reform）的報告指出，俄羅斯醫生的平均時薪為140盧布（約新台幣75元），比麥當勞員工平均時薪146盧布（約新台幣78元）還低。

據《泰晤士報》報導，自從俄羅斯總統普廷在17年前上任以來，俄羅斯的醫院數量已經從1萬700家減少到5400家。這個情況在農村更顯嚴重，有1萬7500個鄉鎮地區沒有醫療機構。

從理論上來說，俄羅斯公民享有免費的醫療，但實際上他們必須額外負擔醫療保險的費用，而且病患為了得到完整的治療，往往必須要私下拿錢賄賂醫生。不過這些賄賂的錢有沒有算進平均時薪裡，報導中並沒有說明。

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