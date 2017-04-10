「壓力太大」 日教育委員會男職員進廁所對女子露鳥

2017-04-10 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名變態男子跑進千葉縣茂原超市的廁所裡，對正在上廁所的女生露出下半身進行猥褻，之後遭到警方逮捕。

綜合日媒報導，這名遭到逮捕，涉嫌公然猥褻的癡漢是勝浦市教育委員會的23歲職員川名涼，川名涼在昨天（9日）晚上9點半，前往茂原市的超市，對正在上廁所的女性露出下體。

川名涼遭逮後坦承犯行，也表示因為在工作跟家庭都感受到非常大的壓力，所以「就想欣賞陌生女子看到下體時露出那種驚訝的表情來抒壓」。

勝浦市教育委員會表示，「對於發生這種事件感到非常遺憾」。而案發當地的附近，在上個月時，也傳出有陌生男子在廁所露出下體的犯罪案件，警方也將調查兩者是否有關連。