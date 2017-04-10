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伊朗小蜘蛛人超猛！ 年僅3歲徒手攀上天花板

阿拉特徒手攀上天花板，帥氣舉動被網友推爆。（圖擷自每日郵報）

2017-04-10  16:53

〔即時新聞／綜合報導〕小小蜘蛛人！伊朗一個3歲男童阿拉特（Arat Hosseini）有天生神力，能夠徒手攀上3公尺高的天花板，影片曝光後爆紅，阿拉特父親表示，他每天都要進行20分鐘的專業訓練。

《每日郵報》報導，阿拉特最近一部僅靠徒手攀上天花板的影片爆紅，被網友封為幼童版「蜘蛛人」，他的父親穆罕默德（Mohamad Hosseini）透露，阿拉特9個月大時，就已開始鍛鍊體能。

報導指出，阿拉特一天約進行10到20分鐘的專業訓練，許多體操動作都難不倒他，現也擁有超強肌耐力，徒手攀上天花板的表現，也是自己學會，讓穆罕默德相當驕傲。

穆罕默德表示，家具就是阿拉特的健身器材，未來也不排除訓練阿拉特成為體操選手，並強調「只要給阿拉特10分鐘，什麼動作都練得出來！」他也表示，希望阿拉特能在世界上交到許多好朋友，這才是最重要的。

相關影片請見：

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  • 阿拉特每天進行20分鐘訓練。（圖擷自每日郵報）

    阿拉特每天進行20分鐘訓練。（圖擷自每日郵報）

  • 阿拉特將朝向體操選手訓練。（圖擷自每日郵報）

    阿拉特將朝向體操選手訓練。（圖擷自每日郵報）

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相關關鍵字： 伊朗 幼童 肌肉 蜘蛛人
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