日本推河童咖哩 「河次郎」 亮相一秒嚇哭小朋友

日本福崎町將當地吉祥物「河次郎」擬真化，幫忙在8日櫻花祭時代言咖哩，但因為外表真的有點恐怖，不少小朋友被嚇到一秒爆淚，完全不給河次郎面子。（圖擷自crunchyroll）

2017-04-10 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本有不少人都相信流傳在當地的妖怪傳說，其中「河童」形象更是深植人心，兵庫縣福崎町為宣傳在地觀光，近年來推出了河童吉祥物「河次郎」裝置藝術，成功打造觀光盛況，更在4月8日賞櫻季時，讓真人化身為「河次郎」宣傳「河童咖哩」，但因為「河次郎」外型比照認真的「鄉野傳說」去打造，與卡通的可愛外表大相逕庭，不少小朋友一跟「河次郎」對到眼，馬上被嚇壞大哭不止，完全不給「河次郎」面子。

綜合媒體報導，日前福崎町舉辦賞櫻祭典活動，當地業者讓吉祥物「河次郎」真人化販賣「河童」咖哩，希望藉此增加買氣，但由於「河次郎」外表實在太恐怖，深咖啡色斑點的皮膚、蛇的瞳孔、禿頂圓蓋與蹼掌利牙，讓小朋友們一秒被嚇歪，直接當場飆淚。

不少日本人深信河童是真實存在的生物，巧的是，著名的民俗學大師柳田國男在1875年出生於福崎町，在代表作「故鄉70年」中提到，小朋友若是去河裡游泳，屁股裡的「尻子玉」 （肛門附近的虛構器官）就會被河童挖出來吃掉，造成孩童溺斃。因此不少小朋友其實都非常懼怕河童。

福崎町此次推出超擬真「河次郎」，雖然在繼2014年裝置藝術後又成功引發話題，但不少網友看到小朋友被嚇成這樣，紛紛留言：「明明可以設計得可愛一點...為什麼要弄成這樣」、「合理懷疑河次郎賣的咖哩包裡有人肉塊...」、「好恐怖，他來賣咖哩，連大人也會想哭！」、「河童應該是綠色的吧！這顏色是怎麼回事」

「河次郎」非常敬業的代言著咖哩。（圖擷自crunchyroll）