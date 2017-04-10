| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
婦人遭鐵門壓住休克 超級鄰居救回一命 出口連6紅！3月出口成長13.2％
 首頁 > 國際

味道像炸蝦？日推昆蟲拉麵 限量百碗4小時完售

昆蟲拉麵竟意外吸引日本人。（圖擷自每日新聞）

2017-04-10  16:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本拉麵推陳出新，最近知名拉麵名店「凪」與外號「地球少年」的筱原祐太共同發起超狂計畫，推出1日限定的「昆蟲」拉麵，雖然聽起來很可怕，但許多人吃完表示美味，限量100碗僅4小時就完售。

日本《每日新聞》報導，日本「凪」（Nagi）拉麵昨天推出「昆蟲」沾麵，在拉麵上放了小蟋蟀、麵包蟲、蚱蜢或蠶粉風味的湯汁搭配食用，沒想到這個聽起來很可怕的限定口味，仍吸引許多民眾排隊嚐鮮。

一名22歲女大生安里中谷元吃完後表示，「因為是炸過的，所以口感非常酥脆，且味道不差，口感差不多跟『炸蝦』一樣」。

報導指出，這個昆蟲套餐約3000日圓（約新台幣826元），除了沾麵外，另外還推出昆蟲拉麵、蟋蟀飯、春捲佐炸蠕蟲，甚至還有昆蟲口味冰淇淋。

發起人「地球少年」筱原祐太表示，過去就曾在東京發起吃昆蟲活動，還曾推出昆蟲情人節特餐，他想透過拉麵告訴所有人，昆蟲是多麼好吃、有趣。

昆蟲套餐開賣當天，吸引不少民眾嘗鮮。（圖擷自每日新聞）

地球少年（見圖）以推廣吃蟲聞名。（圖擷自每日新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Nagi 拉麵 昆蟲 蟲蟲拉麵
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：味道像炸蝦？日推昆蟲拉麵 限量百碗4小時完售


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.