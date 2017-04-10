味道像炸蝦？日推昆蟲拉麵 限量百碗4小時完售

昆蟲拉麵竟意外吸引日本人。（圖擷自每日新聞）

2017-04-10 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本拉麵推陳出新，最近知名拉麵名店「凪」與外號「地球少年」的筱原祐太共同發起超狂計畫，推出1日限定的「昆蟲」拉麵，雖然聽起來很可怕，但許多人吃完表示美味，限量100碗僅4小時就完售。

日本《每日新聞》報導，日本「凪」（Nagi）拉麵昨天推出「昆蟲」沾麵，在拉麵上放了小蟋蟀、麵包蟲、蚱蜢或蠶粉風味的湯汁搭配食用，沒想到這個聽起來很可怕的限定口味，仍吸引許多民眾排隊嚐鮮。

一名22歲女大生安里中谷元吃完後表示，「因為是炸過的，所以口感非常酥脆，且味道不差，口感差不多跟『炸蝦』一樣」。

報導指出，這個昆蟲套餐約3000日圓（約新台幣826元），除了沾麵外，另外還推出昆蟲拉麵、蟋蟀飯、春捲佐炸蠕蟲，甚至還有昆蟲口味冰淇淋。

發起人「地球少年」筱原祐太表示，過去就曾在東京發起吃昆蟲活動，還曾推出昆蟲情人節特餐，他想透過拉麵告訴所有人，昆蟲是多麼好吃、有趣。

昆蟲套餐開賣當天，吸引不少民眾嘗鮮。（圖擷自每日新聞）