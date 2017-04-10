到超市買優格…在冷藏區驚見大蟒蛇

南非超市裡的冷藏區裡有大蟒蛇。（圖擷自《太陽報》）

2017-04-10 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕南非一名女子到超市買優格時，驚見奶製品的冷藏區中有一隻大蟒蛇，嚇得她放聲尖叫「有蛇！」超市經理得知消息後，連忙通知當地捕蛇人前來，但其實大蟒蛇在冷藏的低溫之中，早已陷入冬眠的狀態。

據《太陽報》報導，這條非洲岩石蟒，體長最多可達20英呎（約6公尺），捕蛇人抵達現場後，要求將周遭的牛奶和優格都移除，直到看見蟒蛇的全部身體後才開始動手。

捕蛇人接著發現，大蟒蛇已經在冷藏區裡冬眠了起來，對於外界的行為沒什麼反應，隨後他就在超市工作人員的協助下，將蟒蛇放進袋子裡，結束了超市蟒蛇驚魂。