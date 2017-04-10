不只用陰莖甩臉？ 港大生再傳「噴漆、下體滴蠟」

一名男生日前被兩名男子壓制在床上，其後伊名學生，掏出陽具甩打被害者頭部，群眾在旁嬉笑。（圖擷自YouTube）

2017-04-10 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學日前爆出男大生遭同學聯合壓制在床、以陰莖甩打頭部的凌辱事件，今天（10日）有學生再指出，除了以生殖器鞭臉，還有人身體被噴漆，下體還被滴蠟。

綜合媒體報導，香港大學日前傳出陰莖甩臉事件，引發社會輿論，香港警方西區重案組也出面調查，最近又傳出另外幾起霸凌事件。

一名港大聖約翰學院退選幹事表示，上月一名學生身體慘遭約20人噴漆，下體還慘遭滴蠟凌虐，這起事件比震驚香港社會的「屌打」事件還早2天。

此外，外傳還有另一起霸凌事件，一名男學生疑似因成功「脫魯」，被其他同學戴上安全帽，坐上超市的推車內，其他室友則用球棒猛砸頭部。

針對連串霸凌事件，外傳港大宿舍已對學生下「封口令」，校方僅表示仍在調查當中。