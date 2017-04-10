坐雲霄飛車竟被「鳥擊」 男子驚恐滿臉血
2017-04-10 14:05
遊客在享受刺激的雲霄飛車時，遭受「鳥擊」。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕位於西班牙巴塞隆納的「法拉利樂園」，推出號稱歐洲最高的「The Red Force」雲霄飛車，更可以在5秒之內達到時速180，讓遊客們享受極度刺激感。不過卻有遊客在享受刺激的雲霄飛車時，遭受「鳥擊」，瞬間滿臉是血、面露驚恐。
根據英國《都市報》（Metro）報導，加裝在雲霄飛車前的鏡頭拍下男子被鳥擊的那一刻，只見雲霄飛車以極速開始往前衝刺，就在準備沿著軌道垂直爬升時，男子突然被一隻疑似為鴿子的鳥類直接砸中脖子，這隻鳥更因為雲霄飛車的速度影響之下，牢牢地掛在男子的脖子上，讓他感覺到極度不適。
男子伸手去確認到底是什麼物體撞上自己，接著眼睛一看才發現是一隻鳥，頓時面露驚恐表情，隨後用手把鳥撥開，臉部因為「鳥擊」留下明顯血跡，不過該男子遊興不減，繼續享受刺激的雲霄飛車。
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