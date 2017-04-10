再打敘利亞 俄國、伊朗怒嗆將對美軍事報復

俄羅斯與伊朗軍方聯合發表聲明，表示川普若再度襲擊敘利亞，他們將會對美國進行軍事報復。（法新社）

2017-04-10 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國彈襲敘利亞震驚國際，俄羅斯與伊朗軍方聯合發表聲明表示，川普若再度襲擊敘利亞，他們將會對美國進行軍事報復。

《每日郵報》報導，俄羅斯軍方與伊朗聯合聲明中指出：「從現在起，我們將會對越過紅線的行為進行報復，美國知道我們有報復的能力」。俄羅斯駐倫敦大使館表示，若俄羅斯在敘利亞問題上遭到威脅，將有可能釀成戰事。

綜合外媒報導，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今日接受《CNN》專訪時表示，川普不滿俄羅斯、伊朗支持敘利亞政府阿塞德政權，已和官員商討，並正在考慮對俄羅斯、伊朗實施新一輪的制裁。而英國外交大臣將推動對俄制裁，除非俄羅斯不再支持阿薩德政府。