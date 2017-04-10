大快朵頤袋裝沙拉 吃一半發現死蝙蝠...
2017-04-10 11:15
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）有兩名民眾在買了一份袋裝沙拉，打開食用後，竟然發現在袋子裡面有一隻開始腐爛的死蝙蝠，製造商聞訊後緊急回收這批專門送往美國東南部沃爾瑪（Walmart）連鎖量販店的沙拉。
根據《今日美國》（USA Today）報導，美國疾病控制和預防中心指出，兩人在發現袋中的蝙蝠之前就已經吃了一部份沙拉，由於蝙蝠可能帶有狂犬病病毒，兩人接受檢查後所幸沒有罹患狂犬病徵兆，健康狀況也都十分良好。
而製造商「Fresh Express」對此宣布，將回收所有編號為G089B19、有效期限為4月14日之前的「Organic Marketside Spring Mix」品項沙拉，與Fresh Express合作的沃爾瑪量販店也已經將這批沙拉從店內下架，並將退款給所有購買這批沙拉的消費者。
「Fresh Express」也呼籲有買到這批沙拉的消費者，若在食用這批沙拉後，在菜葉上發現「動物物質」，應盡快和當地衛生機關聯絡。
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