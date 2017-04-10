男子付錢讓她拉霸中300萬 女方卻自己獨吞...
2017-04-10 10:46
納瓦羅（Marina Navarro，圖）幫好友弗雷多（Jan Flato）已付錢的拉霸機拉下搖桿，中了10萬美元大獎（約新台幣300萬元），但她卻自己獨吞。（圖擷自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國66歲男子弗雷多（Jan Flato），在佛羅里達州的賭場玩拉霸機時，用自己的賭博卡付了50美元（約新台幣1500元），請35歲的女性好友納瓦羅（Marina Navarro）拉動搖桿，沒想到中了10萬美元大獎（約新台幣300萬元），但因為在賭場規定上，錢必須歸納瓦羅所有，而她也理所當然地將錢全數獨吞。
據《每日郵報》報導，賭場將5萬美金現鈔與5萬支票交給納瓦羅，賭場發言人表示，依照規定來看，啟動拉霸機按鈕或搖桿的人才是獎金的擁有者。弗雷多當時不敢置信，他看著原本的好友說道「納瓦羅，妳在幹什麼？」但納瓦羅不理會他，起身離開賭場。
不過納瓦羅後來又出面喊冤，她透露自己原本想把錢分給弗雷多，只是對方一直在威脅她，她已收到不少恐嚇簡訊例如「把我當成敵人，這樣不太好」、「我們來看看到底是誰鑄成大錯」。
納瓦羅還說，弗雷多把事情公布出來，是為了毀壞她的名聲。但弗雷多強調，他將此事公諸於外，是要讓大家認知到這個規定的不合理性。美國網友在這場紛爭中，多數選擇站在弗雷多這一邊，納瓦羅的臉書已湧進無數批評。
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