疑牽涉去年美國大選 俄國電腦科學家被捕
2017-04-10 11:02
1名俄國電腦科學家於當地時間7日在西班牙被警方逮捕，據傳他可能因為和去年美國總統大選有關的一種電腦病毒而遭到拘留。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕去年美國總統大選期間，屢屢傳出俄羅斯駭客干擾大選的消息。有外媒報導指出，1名俄國電腦科學家於當地時間7日在西班牙被警方逮捕，據傳他因為和去年美國總統大選有關的一種電腦病毒而遭到拘留。
綜合外媒報導，西班牙警方表示，該名俄國電腦科學家於7日在巴塞隆納機場被警官攔下，西國警方科技調查部門更以國際通緝通報拘留他，之後他更移送到馬德里。至於他被捕的詳細原因，西班牙警方和俄國領事館都沒有進一步證實，但據傳他因為和去年美國總統大選有關的一種電腦病毒而遭到拘留。
該名俄國電腦科學家的妻子列瓦卓娃（Maria Levachova）則向「今日俄羅斯」（Russia Today）電視台透露，自己的先生因為美國當局以涉及網路犯罪的要求下，才會遭到西班牙警方拘留。
去年美國總統選舉相當激烈 但期間卻傳出俄國總統普廷下令用駭客干擾大選 暗中支持川普當選。美國總統川普日前也公開承認，他認為俄國確實於選舉期間對民主黨發動駭客攻擊。
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