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菜鳥外送員 送餐慢被砍6刀

2017-04-10  09:32

〔即時新聞／綜合報導〕送錯餐也要挨砍刀？中國安徽銅陵樅陽縣日前發生一起外送員在送外賣餐的時候，遭顧客砍了6刀，後來，外送員逃到社區外報警才逃過一命。

綜合媒體報導，事情是發生在4月7日下午，當地一名外賣員因為剛才上班10天，對當地的路況及市況還不熟悉，接到一男客訂的煲仔飯訂單後，就按指定地點前往，由該餐廳到外送地點不到2公里，但因沒有註明樓層，外送員只好再打電話確認，顧客先報503號，但社區又沒有這號，只能再通電話詢問，沒想到，即被顧客破口大罵。

外送員還是依新的指示到達送餐地點，還沒有上到預定樓層，就跟顧客在樓梯間發生衝突，顧客持刀把外送員砍傷，外送員急向外逃並報警，外送員一共被砍 6刀，已脫離危險。

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  • 外送示意圖，圖與本文無關。（資料照，記者陳志曲攝）

    外送示意圖，圖與本文無關。（資料照，記者陳志曲攝）

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