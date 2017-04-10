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俄羅斯可能變成G8 前提是撤出敘利亞

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）將要求俄羅斯總統普廷（圖）從敘利亞撤軍，並以重返7大工業國組織，恢復成8大工業國（G8）為誘因。（美聯社）

2017-04-10  09:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯曾加入世界7大工業國組織（G7），讓該組織增加為8大工業國（G8），但在2014年俄介入克里米亞危機後，就被踢出組織。現在俄羅斯又有可能取回原本的G8位置，前提是撤出敘利亞。

據《每日電訊報》報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在本週將飛往莫斯科，要求俄羅斯總統普廷從敘利亞撤軍，如果不遵守將有可能受到美方及西方盟國的制裁。

但除了強硬的態度之外，提勒森也會提供誘因，那就是如果普廷願意撤軍，那麼俄羅斯就可以重返7大工業國的團體，變成8大工業國。

一名白宮消息人士指出，提勒森對普廷的協商方式會非常明確，那就是如果俄羅斯想重新回到國際組織上，就必須放棄敘利亞，這不僅提供俄羅斯一個退出的理由，也可以讓普廷維持顏面。

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