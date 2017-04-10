自殺攻擊釀17死 索馬利亞國防部長逃過一劫

索馬利亞首都摩加迪休於9日發生自殺攻擊，爆炸造成至少17人死亡。（路透）

2017-04-10 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕索馬利亞近年動盪不安，近來政府更與激進伊斯蘭組織青年黨 （Al-Shabaab）屢爆衝突。有外媒報導指出，索國首都摩加迪休（Mogadishu）國防部附近於當地時間9日發生自殺攻擊，爆炸造成至少17人死亡，被鎖定為目標的新任國防部長伊菲德（Ahmed Mohamed Irfid）逃過一劫，青年黨則對外宣稱犯案。

綜合外媒報導，爆炸發生在索國國防部附近的街道上，當時一名自殺炸彈客開著載滿炸藥的小貨車，企圖衝向載有國防部長伊菲德的車隊，但卻撞上另外一輛巴士，爆炸現場血肉橫飛，至少有17人死亡，死者中有軍人和平民，伊菲德與一票官員幸運躲過。青年黨隨後也坦承犯下自殺攻擊。

青年黨向來主張要將索馬利亞變成一個基本教義派的伊斯蘭國家，近來更不斷向索國政府發動自殺攻擊，4月6日索馬利亞總統法納霍（Mohamed Farmaajo）宣布全國進入戰爭狀態，並敦促人民與政府軍一同向青年黨宣戰，但當晚索馬利亞南部就發生爆炸事件，造成至少20人死亡。