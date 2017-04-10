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排隊排到煩 東京迪士尼人氣減

東京迪士尼。（照片擷自東京迪士尼官網）

2017-04-10  09:59

〔即時新聞／綜合報導〕無論大人或小孩，東京迪士尼都充滿了吸引力，但日媒報導，東京迪士尼的人氣轉弱，原因就是因為它太受歡迎，以致於排隊影響了遊客的興致。

《日本經濟新聞》報導，2016年資料顯示，東京迪士尼連續兩年遊客人數下降，以至於門票價格無法調漲，相較之下，環球影城打破遊客紀錄，還提高了門票價格。在《日經MJ》（Nikkei Marketing Journal）與INTAGE Inc.上個月的訪談中，47.5%的民眾表示過去1年前往東京迪士尼的頻率下降，且有24.2%的人抱怨人潮擁擠，僅4.2%頻率增加。

報導指出，除了人潮擁擠、排隊因素，隨著工作、家庭型態的改變，現在的父母放假時傾向待家裡。雖然如此，許多民眾還是給予東京迪士尼正面評價，有人認為在此能感受到強烈的快樂，

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2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
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