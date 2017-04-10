散步到一半海邊昏睡 女全身爬滿數千隻螞蟻

螞蟻示意圖，圖與新聞無關。（資料照）

2017-04-10 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國廈門發生一起離奇事件，一名女子在海邊散步時倒地昏睡，被人發現時全身爬滿數千隻螞蟻。

綜合中媒報導，近日廈門警方獲報馬鑾灣水域疑似有女屍，警方到場後發現一名40多歲的女子仰躺在岸邊，全身爬滿螞蟻。警方以為她已過世，結果發現並無屍斑，胸口也還有起伏，便趕緊清理螞蟻、實施急救。

報導指出，原來是該女患有疾病，需要服用藥物，藥物中含有嗜睡的副作用，導致她散步到一半就睡倒在地，第二天才被人發現。至於為何會有螞蟻，醫生推測可能是該女分泌物偏甜，吸引螞蟻。