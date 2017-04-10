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埃及恐攻連環爆後 全國進入3個月緊急狀態

埃及9日發生2起基督教教堂遭炸彈攻擊事件，總統塞西於9日當天晚上召開會議國防委員會後，宣布埃及全國進入3個月的緊急狀態。（路透）

2017-04-10  08:17

〔即時新聞／綜合報導〕埃及9日發生2起基督教教堂遭炸彈攻擊事件，至少造成44死、1百多人受傷。有外媒報導指出，總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）於9日當天晚上召開會議國防委員會後，宣布埃及全國進入3個月的緊急狀態。

綜合外媒報導，塞西9日晚間在總統府宣布全國進入3個月的緊急狀態，期間將會擴大警察的逮捕、監視權，並會在全國各大重要設施部署軍人守衞。另外還會成立國家最高反恐委員會，相關法案若在未來通過後，將會賦予該委員會職權執行國安相關命令。

自1981年總統沙達特（Anwar Sadat）遇刺身亡以來，埃及就在緊急狀態下被統治了數十年，直到2011年獨裁總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）被推翻下台，隔年2012年總統穆爾西（Mohamed Morsi）上台前1個月才取消緊急狀態。

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  • 埃及9日發生2起基督教教堂遭炸彈攻擊事件，至少造成44死、1百多人受傷。（歐新社）

    埃及9日發生2起基督教教堂遭炸彈攻擊事件，至少造成44死、1百多人受傷。（歐新社）

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