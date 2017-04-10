美國航母來了！北韓平壤街頭辦舞會、馬拉松照跑
2017-04-10 07:54
北韓平壤舉辦街頭舞會，紀念前領導人金日成。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國航母重返朝鮮半島、並揚言獲中國同意將剷除北韓核武，而此局勢緊張下，北韓表態給國際社會的現象則是，馬拉松照跑、平壤廣場上大跳街頭舞會，一幅歌舞昇平的景象。
綜合媒體報導，第28屆「萬景台獎」國際馬拉松賽9日在北韓首都平壤照常舉辦，約有近2000名跑者參賽，其中，約700名北韓選手，另有來自肯亞、伊索匹亞、烏克蘭和摩洛哥、義大利、紐西蘭、新加坡、哥斯大黎加等40餘個國家和地區跑者參加。北韓選手包辦全程馬拉松男、女組冠軍。
4月9日也是北韓已故領袖金正日當選國防委員會委員長的週年紀念日，平壤舉行大型街頭舞會，成千上萬民眾在廣場上載歌載舞，一幅歌舞昇平的繁榮景象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 民調：林佳龍滿意度高 大勝藍營3戰將
- 柯P錯了！香港金像獎連2年用這對槓中國
- 100%言論自由特展 展黨外雜誌與民主運動史
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MAC pessimistic over wife’s plan to see Lee Ming-che
- 中影售價 被「極端低估」
- 川習會後展望》學者：華府將台美關係、美中關係脫鉤
- 〈50 Plus〉用衣服講故事
- NBA》哈登秀「另類大四喜」 率火箭打退國王
- 韓系柴油新勢力-2
- 白天好熱高溫達33度 深夜鋒面來襲變天
- 交長：開發鐵道觀光 分級收費
- 《大林蒲遷村》建地一坪換一坪 市府同意列選項
- 〈熱門族群〉大立光本週法說會 光學股一翻兩瞪眼
- 烏日九德區段徵收 抵價地比例維持50%
- MLB》開轟不是意外 前NFL球星提博第2轟來了（影音）
- 神岡垃圾掩埋場再利用 轉型慢壘場
- 《台維斯盃世界組》喬帥帶動氣勢 塞爾維亞晉4強
- 【愛讀書】 《未果的差事》
- 情緒障礙生 創意設計獲獎
- 《一念無明》橫掃香港金像獎 連奪3金
- 警車追賊 90度側翻卡水溝
- 王定宇投入初選 顏純左︰立委不應帶職參選
- 夜戰10大鬼地方 金門山洞醫院最恐佈
- 台灣農產外銷 傳鎖定「7寶」首攻日韓
- 遭中國人蛇丟包 越女闖車陣自殺
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 人生如果可以重來 李麗華仍會接受倪敏然
- 中國蠻橫！《樹大招風》描繪中國貪污 金像獎被消失
- 大膽！張學友被叫劉德華 歌神反應好驚人
- 夢見和倪敏然同床 李麗華驚問：你不是死了？
- 血友病非血癌 有藥醫免恐慌
- 標拆藝術彩繪牆 創作者批不被尊重
- 維納斯的呢喃（4／10～4／16）
- 建輕軌 交長︰宜蘭、彰化具條件
- 基隆吉隆有線電視 今起分區關類比訊號
- 《春遊藝趣》 展12藝術家畫作
- 寶貝浣熊遭沒入 她策劃半年「劫囚」
- 精英中國孫公司 賣地換現金
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 只給中國媒體發問 章子怡擺架子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美國航母來了！北韓平壤街頭辦舞會、馬拉松照跑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分