| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美國航母來了！北韓平壤街頭辦舞會、馬拉松照跑

北韓平壤舉辦街頭舞會，紀念前領導人金日成。（法新社）

2017-04-10  07:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國航母重返朝鮮半島、並揚言獲中國同意將剷除北韓核武，而此局勢緊張下，北韓表態給國際社會的現象則是，馬拉松照跑、平壤廣場上大跳街頭舞會，一幅歌舞昇平的景象。

綜合媒體報導，第28屆「萬景台獎」國際馬拉松賽9日在北韓首都平壤照常舉辦，約有近2000名跑者參賽，其中，約700名北韓選手，另有來自肯亞、伊索匹亞、烏克蘭和摩洛哥、義大利、紐西蘭、新加坡、哥斯大黎加等40餘個國家和地區跑者參加。北韓選手包辦全程馬拉松男、女組冠軍。

4月9日也是北韓已故領袖金正日當選國防委員會委員長的週年紀念日，平壤舉行大型街頭舞會，成千上萬民眾在廣場上載歌載舞，一幅歌舞昇平的繁榮景象。

廣告
  • 北韓平壤舉辦街頭舞會，紀念前領導人金日成。（法新社）

    北韓平壤舉辦街頭舞會，紀念前領導人金日成。（法新社）

  • 第28屆「萬景台獎」國際馬拉松賽9日在北韓首都平壤照常舉辦

    第28屆「萬景台獎」國際馬拉松賽9日在北韓首都平壤照常舉辦

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 朝鮮半島 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：美國航母來了！北韓平壤街頭辦舞會、馬拉松照跑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.