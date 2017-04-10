美國航母來了！北韓平壤街頭辦舞會、馬拉松照跑

北韓平壤舉辦街頭舞會，紀念前領導人金日成。（法新社）

2017-04-10 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國航母重返朝鮮半島、並揚言獲中國同意將剷除北韓核武，而此局勢緊張下，北韓表態給國際社會的現象則是，馬拉松照跑、平壤廣場上大跳街頭舞會，一幅歌舞昇平的景象。

綜合媒體報導，第28屆「萬景台獎」國際馬拉松賽9日在北韓首都平壤照常舉辦，約有近2000名跑者參賽，其中，約700名北韓選手，另有來自肯亞、伊索匹亞、烏克蘭和摩洛哥、義大利、紐西蘭、新加坡、哥斯大黎加等40餘個國家和地區跑者參加。北韓選手包辦全程馬拉松男、女組冠軍。

4月9日也是北韓已故領袖金正日當選國防委員會委員長的週年紀念日，平壤舉行大型街頭舞會，成千上萬民眾在廣場上載歌載舞，一幅歌舞昇平的繁榮景象。