準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意

美國國務卿提勒森透露，目前美國總統川普已要求幕僚提供剷除北韓核武威脅的各種選項，且中國方面也認為化解北韓核武威脅是必要的舉動。（歐新社）

2017-04-10 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕為了因應北韓局勢，美軍航母卡爾文森號（Carl Vinson）打擊群即將前往鄰近朝鮮半島的西太平洋。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）接受媒體訪問透露，目前美國總統川普已要求幕僚提供剷除北韓核武威脅的各種選項，且中國方面也認為化解北韓核武威脅是必要的舉動。

綜合外媒報導，提勒森接受美國廣播公司電視網（ABC）的「本週」節目（This Week）專訪談及北韓問題，專訪中他堅稱，美國並不想顛覆北韓領導人金正恩的政權，只是北韓發展核武的理由實在是站不住腳，且只會造成區域威脅，目前美國總統川普已要求幕僚提供他剷除北韓核武的各種選項。

提勒森還說到，如果北韓發展長程彈道飛彈已經完成，那將會是非常危急的階段，美國期望中國能有效約束北韓政權的作為，且中國也表示將會這麼做，尤其在上週的川習會上，中國同意處理北韓核武威脅是必要的舉動。

另外，美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）接受福斯新聞網（Fox News）訪問也指出，北韓是一個流氓政權，現在更是一個具有核能力的政權，派遣航母打擊群赴朝鮮半島是明智的作法，且總統川普要顧問們準備給他去除核武威脅的所有選項。

提勒森還說到，如果北韓發展長程彈道飛彈已經完成，那將會是非常危急的階段。（路透）