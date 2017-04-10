| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意

美國國務卿提勒森透露，目前美國總統川普已要求幕僚提供剷除北韓核武威脅的各種選項，且中國方面也認為化解北韓核武威脅是必要的舉動。（歐新社）

2017-04-10  07:00

〔即時新聞／綜合報導〕為了因應北韓局勢，美軍航母卡爾文森號（Carl Vinson）打擊群即將前往鄰近朝鮮半島的西太平洋。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）接受媒體訪問透露，目前美國總統川普已要求幕僚提供剷除北韓核武威脅的各種選項，且中國方面也認為化解北韓核武威脅是必要的舉動。

綜合外媒報導，提勒森接受美國廣播公司電視網（ABC）的「本週」節目（This Week）專訪談及北韓問題，專訪中他堅稱，美國並不想顛覆北韓領導人金正恩的政權，只是北韓發展核武的理由實在是站不住腳，且只會造成區域威脅，目前美國總統川普已要求幕僚提供他剷除北韓核武的各種選項。

提勒森還說到，如果北韓發展長程彈道飛彈已經完成，那將會是非常危急的階段，美國期望中國能有效約束北韓政權的作為，且中國也表示將會這麼做，尤其在上週的川習會上，中國同意處理北韓核武威脅是必要的舉動。

另外，美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）接受福斯新聞網（Fox News）訪問也指出，北韓是一個流氓政權，現在更是一個具有核能力的政權，派遣航母打擊群赴朝鮮半島是明智的作法，且總統川普要顧問們準備給他去除核武威脅的所有選項。

提勒森還說到，如果北韓發展長程彈道飛彈已經完成，那將會是非常危急的階段。（路透）

提勒森也指出，在上週的川習會上，中國同意處理北韓核武威脅是必要的舉動。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 北韓 川普 核武 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.