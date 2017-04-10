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瑞典攻擊主嫌傳同情IS 申請居留權遭拒

2017-04-10  05:52

〔中央社〕瑞典警方與媒體指出，據信斯德哥爾摩卡車攻擊案主嫌同情伊斯蘭國（IS）組織，他曾申請難民庇護及永久居留權，但遭到拒絕。

法新社報導，瑞典「快報」（Expressen）和「晚報」（Aftonbladet）今天均公布主嫌阿基洛夫（Rakhmat Akilov）的姓名和照片。

來自烏茲別克的阿基洛夫擔任建築工人，育有4名子女，他獨自一個人住在瑞典，家人都留在烏茲別克。媒體引述他的同事表示，阿基洛夫的宗教信仰並未特別虔誠，他會參加派對飲酒作樂。

快報今天報導，39歲的阿基洛夫據傳已坦承犯案，向調查員表示他「對於所作所為感到高興」，「已達成他設定的目標」。

相對媒體而言，調查員至今對於這名嫌犯的相關消息仍不露口風。

根據警方，嫌犯2014年申請永久居留權，但於2016年遭移民局駁回；去年12月，移民局通知他4週後須離境，今年2月此案移交給警方，從此他行蹤難以捉摸。他從2月27日遭到警方通緝。

警方指出，這名嫌犯對於伊斯蘭國等極端組織顯露同情。根據晚報，阿基洛夫在個人臉書頁面張貼伊斯蘭國宣傳影片。

快報則指出，他的臉書好友有好幾個與伊斯蘭解放黨（Hizb ut-Tahrir）有關。

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